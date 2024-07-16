"استفزازي ومهين".. هتاف رودري وموراتا يورط إسبانيا في أزمة سياسية!

ماذا قال ثنائي لاروخا؟

تسببت احتفالات لاعبي منتخب إسبانيا في مدريد، عقب التتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في أزمة سياسية.

وبعد فوزهم على إنجلترا في نهائي يورو 2024، عاد اللاعبون الإسبان إلى مدريد أمس الإثنين للاحتفال باللقب مع المشجعين، وخلال الاحتفالات هتف الثنائي رودري وألفارو موراتا: "جبل طارق إسبانية".

وحسب "rmcsport"، فقد أعربت سلطات جبل طارق عن غضبها بعد الهتافات التي وصفتها بـ"المسيئة" و"التمييزية" من قبل لاعبي المنتخب الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن اتحاد جبل طارق لكرة القدم في بيان رسمي، أنه يعتزم "تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد إسبانيا"، واصفًا الاحتفالات بـ"الاستفزازية والمهينة".

وقالت حكومة جبل طارق في بيان نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، إنها تشعر بخيبة أمل لرؤية أن العديد من لاعبي المنتخب الإسباني احتفلوا بفوزهم من خلال غناء كلمات مقززة عن جبل طارق، هذا خلط غير ضروري على الإطلاق بين النجاح الرياضي الكبير والتصريحات السياسية التمييزية المسيئة للغاية لسكان جبل طارق".

وختمت: "الاستخدام المؤسف لمنصة الاحتفال المحيطة بالفوز بالبطولة الأوروبية للترويج لفكرة اغتصاب أراضي جبل طارق يتعارض مع المبدأ القائل بأنه لا ينبغي استخدام الرياضة للترويج لأيديولوجية مثيرة للجدل سياسيًا".

وتنتمي جبل طارق إلى التاج البريطاني، إلا أن هناك خلافات بين إسبانيا وبريطانيا بشأن السيادة على هذه المنطقة.