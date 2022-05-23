جائزة بوشكاش حُسمت .. بالوتيلي يسجل هدفًا مجنونًا يحسر الجميع على موهبته

يبدو أن جائزة بوشكاش لعام 2022 قد حُسمت مبكرًا للغاية، بفضل هدف مذهل من الإيطالي ماريو بالوتيلي في الدوري التركي.

بالوتيلي كان عامل رئيسيًا في فوز فريقه أضنة دمير سبور على جوزيتبي بنتيجة 7-0 في الجولة 38 والأخيرة لموسم 2021-22 من الدوري التركي، بعد تسجيل خمسة أهداف.

ماذا حدث؟

الهدف الخامس بالتحديد جلب الكثير من الضجة، بعد المهارة الاستثنائية التي أظهرها النجم الإيطالي صاحب الواحد وثلاثين عامًا.

الهدف المذهل جاء بعد أن قام بالوتيلي بمهارة "step over" عدة مرات أمام مدافع جوزيتبي، وبعد أن تخطاه سدد الكرة على طريقة رابونا لتسكن الشباك.

الهدف أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته الكثير من المرات، وجذب الكثير من التعليقات التي غلب عليها الإبهار.

وتمت مشاهدة الهدف أكثر من 16.7 مليون مرة عبر الحساب الرسمي للنسخة التركية من قنوات بي إن سبورتس، والرقم يرتفع في كل دقيقة تقريبًا.

بالوتيلي .. الموهبة التي كانت!

هدف بالوتيلي أعاد للأذهان القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها بالوتيلي، والتي ضاعت بسبب عقليته في المقام الأول.

بالوتيلي، الذي لعب مع إنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس ومارسيليا، إلى جانب عدد آخر من الأندية، لم يتمكن أبدًا من الاستقرار وإظهار مستواه بشكل منتظم بسبب عقليته وسلوكه الخارج دائمًا عن المألوف.

ويبدو أن بالوتيلي قد وجد نفسه في أضنة دمير سبور، الذي انتقل إليه في يوليو 2021، وتمكن من تسجيل 18 هدفًا في الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في جدول الهدافين، ويساعد فريقه على احتلال المركز التاسع.

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