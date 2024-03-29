جاياردو يكشف عن أزمة جديدة للاتحاد أمام الأهلي .. وسر الإصرار على كريم بنزيما!

أزمة كبرى تضرب نادي الاتحاد..

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كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سر الإصرار على تسديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الركلات الجزائية التي يتم احتسابها للفريق.

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بنزيما أهدر أكثر من ركلة جزائية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ آخرها في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد (3-1) على الفيحاء، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي علاء سعيد: "بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمد الله، ثنائي مميز في تسديد ركلات الجزاء.. أنا أترك لهما حرية اختيار المسدد".

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وأشار المدير الفني الأرجنتيني، إلى أن بنزيما اتفق مع حمد الله خلال المباراة؛ على أنه هو من سيسدد الركلة الجزائية أمام الفيحاء؛ ولكنه أهدرها.

وعن انضمام خماسي العميد إلى المنتخب الأولمبي وغيابهم الفترة القادمة.. علق جاياردو؛ قائلًا: "لا أعرف مدى قوة البيان الذي أصدره نادي الاتحاد.. لكنني كنت أتمنى بقاء هؤلاء اللاعبين، في فترة الحسم الحالية من الموسم".

المنتخب السعودي تحت 23 سنة؛ قام باستدعاء الخماسي الاتحادي "زكريا هوساوي وفيصل الغامدي وعوض الناشري وأحمد الغامدي ومروان الصحفي"، لمعسكر إعدادي في الفترة من 1 إلى 11 أبريل 2024.

وأخيرًا.. أعلن مارسيلو جاياردو، أن الثنائي سعد الموسى وحامد الغامدي، لن يلحقا بمباراة الاتحاد القادمة أمام الأهلي، في ديربي جدة الكبير، بسبب الإصابة؛ لينضما إلى الخماسي الأولمبي "الغائب".

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