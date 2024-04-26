جاياردو يعترف بـ"الإحباط" في الاتحاد .. ويرد على إحراج حجازي وخلافات بنزيما

تصريحات جاياردو بعد سقوط الاتحاد أمام الشباب..

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اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بشعور الجميع بـ"الإحباط"؛ بعد الخسارة أمام الشباب، مساء اليوم الجمعة، والتراجع الكبير في النتائج، بصفة عامة.

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الاتحاد خسر على أرضه ووسط جماهيره، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بهدف مقابل ثلاثة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نحن في مرحلة إحباط.. يجب علينا إكمال الموسم، بأفضل شكل ممكن، وعدم الحديث عن الظروف التي مرت بنا سابقًا".

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وردًا على تسببه بإحراج المدافع المصري أحمد حجازي، بسبب طريقة لعبه؛ رد المدير الفني الأرجنتيني، بأنه لا يتعمد ذلك، بل يحاول إيجاد أنسب طريقة ممكنة، لمواجهة المنافسين وتحقيق الانتصارات؛ وذلك حسب صفات لاعبيه الفنية.

وأضاف المدرب: "سنجلس خلال الفترة القادمة، ونناقش الأخطاء التي وقعنا فيها؛ من أجل محاولة تجنب تكرارها مرة أخرى".

وعلى جانب آخر.. نفى مارسيلو جاياردو، وجود خلافات مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مؤكدًا على أن استبعاد اللاعب من مباراة الشباب، كان بسبب معاناته من الإصابة.

أما عن حالة النجم الفرنسي نجولو كانتي "المصاب".. أشار جاياردو، إلى أنه سيتم مراقبته عن كثب، لمعرفة هل يستطيع اللحاق بكلاسيكو الهلال القادم، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر يوم 30 أبريل 2024، من عدمه.

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