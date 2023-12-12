جاياردو يتغنى بنجم الاتحاد .. ويكشف عن "طلب مهم" من لاعبيه أمام أوكلاند سيتي

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد فاز (3-0) على أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام الأهلي المصري، الجمعة القادم، في الدور الثاني من البطولة العالمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

جاياردو أكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، على أنه استمتع بأداء فريقه أمام أوكلاند سيتي، خاصة في الشوط الأول، الذي جاء فيه جميع الأهداف، مشيدًا بنجمه الدولي السعودي فيصل الغامدي، الذي وصفه باللاعب الذكي والنشيط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الاتحاد دخل المباراة بضغط كبير؛ لأنه مطالب بالفوز، نظرًا لإقامة بطولة كأس العالم للأندية على أرضه ووسط جماهيره، في مدينة جدة".

وعن تراجع مستوى العميد في الشوط الثاني.. اعتبر المدير الفني الأرجنتيني، أن هذا الأمر طبيعي، موضحًا أنه طلب من لاعبيه، تهدئة اللعب بشكل كبير.

وأشار مارسيلو جاياردو، إلى عودة أكثر من لاعب من الإصابة أمام أوكلاند سيتي، بالإضافة إلى ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق؛ لذلك حاول تهدئة اللعب في الشوط الثاني؛ للحفاظ على نجومه من أي إصابة، استعدادًا للمباريات القادمة.