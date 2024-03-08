جاياردو يتحدث عن علاقته مع بنزيما .. ويحذر من قرار "يضعف" الاتحاد أمام الهلال والنصر

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد فوز الاتحاد على الأخدود..

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كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن طبيعة علاقته مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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بنزيما غاب عن عدد كبير من مباريات نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وسط أنباء عن خلافات بينه وجاياردو.

وعن ذلك يقول المدير الفني الأرجنتيني، خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز العميد على الأخدود (2-1)، في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين: "علاقتي مع كريم (طبيعية).. هو لاعب محترف ومهتم، في حال كان في أتم الجاهزية".

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وأشار جاياردو، إلى أنه حتى اللحظة، لا يعرف "مصير" مشاركة المهاجم الفرنسي، في كلاسيكو المملكة أمام الهلال، مساء الثلاثاء القادم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث لا يزال يُعاني من الإصابة.

وعلى جانب آخر.. حذر مارسيلو جاياردو، من استدعاء نجوم الاتحاد الشباب، إلى منتخب السعودية الأولمبي، بالتزامن مع كأس السوبر السعودي، المقرر في أبريل القادم.

وأوضح مدرب العميد الاتحادي، أن فريقه يملك 4 نجوم شباب، يتنافسون على دخول التشكيل الأساسي، وجميعهم مرشحين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي؛ قائلًا: "إذا حدث ذلك؛ فإنه سيكون بمثابة إضعاف فريقنا أمام الأندية المنافسة".

جدير بالذكر أن الاتحاد يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي 2024، والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلى 12 أبريل، إلى جانب الهلال والنصر والوحدة.

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