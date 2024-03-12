جاياردو واثق من "طرد" الهلال بهذه الطريقة! .. وجورج جيسوس يرد بـ"احترام" الاتحاد

تصريحات جاياردو وجيسوس قبل القمة الآسيوية..

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن "ثقته التامة" في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، من عملاق الرياض الهلال.

الاتحاد يستضيف الهلال، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد أن خسر ذهابًا بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

جاياردو قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC": "واثق على أننا سنظهر بصورة مغايرة تمامًا، على ملعبنا ووسط جماهيرنا، ولن نكرر نفس أخطاء مباراة الذهاب".

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وشدد المدير الفني الأرجنتيني، على أنه بـ"التركيز" واستغلال الفرص أمام المرمى؛ يستطيع العميد الاتحادي، قلب الطاولة على الزعيم الهلال، وخطف بطاقة التأهل رسميًا.

ومن ناحيته.. اعترف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بـ"صعوبة" مواجهة الليلة أمام الاتحاد، رغم أفضلية التقدم ذهابًا بـ"هدفين".

جيسوس أشار في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، إلى أن جميع المواجهات السابقة، التي جمعته بالعميد الاتحادي، كانت صعبة وليست سهلة كما يعتقد البعض؛ في تأكيد على احترامه الكبير للمنافس.

وأوضح المدير الفني البرتغالي، أن فريقه قادر على التغلب على كل الصعوبات، ومستعد تمامًا لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.