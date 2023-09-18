جاليتيه مواصلًا الدفاع عن نفسه: لست عنصريًا، وذلك ما يهمني خلال شهر رمضان

المدرب السابق لباريس سان جيرمان اتهم بالعنصرية خلال فترة عمله مع نيس

واصل كريستوف جاليتيه المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان نفيه التام والواضح للاتهامات التي طالته بشأن العنصرية ضد اللاعبين السود والمسلمين، وذلك خلال فترة عمله مع نادي نيس الفرنسي.

جاليتيه تورط في تلك القضية بعدما كشف برنامج "After Foot RMC" الفرنسي، أن وكيل أعمال كريستوف شارك شكاوى المدرب أثناء عمله في نيس مع جوليان فورنييه المدير الرياضي للنادي في رسالة بريد إلكتروني.

وجاء مضمون الرسالة: "إنه فريق حثالة حيث لا يوجد سوى السود ونصفهم في المسجد أيام الجمعة، لا يمكن أن يكون هناك الكثير من السود والمسلمين، فريقنا لا يتوافق معي ولا يتوافق مع ما يريده الناس".

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الأمر قلب فرنسا رأسًا على عقب وقد ساهم في خسارة المدرب لمنصبه في العاصمة الفرنسية، ومن ثم تم اعتقاله ونجله والتحقيق معهما قبل أن يُحدد موعدًا للمحاكمة في الـ16 من ديسمبر القادم.

جاليتيه نفى تلك الاتهامات مرارًا وتكرارًا وقد أكد ذلك في تصريحات جديدة لكانال بلوس، قال فيها "كذب، كل هذا كذب. الناس في كرة القدم يعرفونني جيدًا، اللاعبون والمدربون والمديرون يعرفونني، لكن الجميع نسي كل من دعمني وحفظ جملة واحدة فقط".

وعن إجباره للاعبين المسلمين عدم صيام رمضان، قال "بخصوص رمضان وشهر رمضان، أنا كمدرب لدي هاجس واحد فقط وهو صحة اللاعبين وأداء الفريق. انتهى الحديث".

واصل "لاعبو الفريق أداروا رمضان كما يُريدون وكلهم لعبوا. تستطيعون أن تُقيموا عملي الفني وأن تنتقدوا أسلوبي الدفاعي لكني لا أقبل تمامًا اتهامي بالعنصرية، لا أقبل هذا أبدًا، أنا عكس ذلك".

يُشار إلى أن جاليتيه حقق في موسمه الأول، 2022-2023، مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر ورغم ذلك أقيل من منصبه بنهاية الموسم.