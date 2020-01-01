جالياني: مونزا الفرصة الأخيرة لبالوتيلي

جالياني يحتضن بالوتيلي للمرة الأخيرة

حذر الرئيس التنفيذي لنادي مونزا أدريانو جالياني المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي من أن انتقاله المقترح إلى نادي الدرجة الثانية "فرصته الأخيرة

من المتوقع أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عقدًا قصير الأجل في مونزا حتى نهاية الموسم الحالي في بداية الأسبوع المقبل.

وبذلك، سيصبح مونزا هو النادي التاسع في مسيرة بالوتيلي الحافلة بالأحداث، والتي غالبًا ما جعلته يتصدر عناوين الصحف بسبب تصرفاته الغريبة خارج الملعب بقدر ما هي عليه داخله.

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يعرف جالياني كل شيء عن شخصية بالوتيلي كونه كان الرئيس التنفيذي لميلان خلال فترتيه في الروسونيري وحذر المهاجم من أن أي سوء تصرف لن يتم التسامح معه.

وفي ذلك الشأن قال أدريانو جالياني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "لقد تحدثت معه بشكل مناسب، وأخبرته أن هذه هي الفرصة الأخيرة الأخيرة تمامًا، الأخيرة تمامًا".

وأضاف: "أنا أحب ماريو، إنه لاعب يتمتع بنوع من الصفات الفنية والبدنية التي كان يجب أن تسمح له بالقيام بالكثير في مسيرته.

وتابع: "كانت هناك ومضات ذات جودة استثنائية ولا أستطيع أن أفهم لماذا لا يستطيع أن يتحسن، بعد كل شيء وكل هذه التفاصيل التي حدثت خلال مسيرته ما زال يبلغ من العمر 30 عامًا فقط"

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يذكر أن ماريو بالوتيلي كان مطلوبًا من فاسكو دي جاما البرازيلي ولكنه فضل خوض تجربة جديدة في إيطاليا من بوابة مونزا الذي يملكه سيلفيو برلسكوني ويديره أدريانو جالياني.