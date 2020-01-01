جالياني: لم أندم في حياتي سوى على رونالدو وديل بييرو

جالياني رئيس نادي مونزا الحالي وميلان السابق يكشف مفاجآت بخصوص كريستيانو رونالدو وكاكا وتوتي وديل بييرو

يعتقد أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لميلان أنه لم يشعر بالندم في حياته إلا بسبب فشله في التعاقد مع كريستيانو رونالدو وأليساندرو ديل بييرو.

وكان جالياني قد ذهب رفقة سيلفيو برلسكوني من أجل خوض تجربة جديدة مع نادي مونزا الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، بعد حوالي 30 عامًا مع ميلان.

وحول مشواره في الإدارة الرياضية قال: "بالنسبة لتوتي محاولات ضمه كانت من الصعب أن تنجح، لقد حاولنا بالفعل ولكنه لم يفكر إطلاقًا في الرحيل عن روما"

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وأضاف: "لقد حاولت ضم كاكا إلى مونزا خلال الصيف الماضي، كانت محاولة رومانسية ربما، ولكنه رفض وفضل البقاء مع العائلة في ساو باولو، أردت الاستفادة من خبراته"

وتابع: "لا أستطيع الحديث عن شعوري بالندم فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين أو محاولة التعاقد معهم سوى من خلال فشلي في ضم أليساندرو ديل بييرو وكريستيانو رونالدو"

وأردف: "حاولت بالفعل إغراء رونالدو حين كان لاعبًا في صفوف سبورتينج لشبونة، وكذلك الحال مع ديل بييرو رفقة بادوفا، ولكن تفاصيل صغيرة منعت من ذلك، وبعدها أصبح كل منهما أسطورة في عالم كرة القدم"

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يذكر أن ميلان قد خسر سباق ضم رونالدو أمام مانشستر يونايتد في 2003، بينما خسر سباق ضم أليساندرو ديل بييرو في التسعينات حين حسمت رغبة الأسطورة الإيطالية انتقاله إلى يوفنتوس.