جالياني: عودة إبراهيموفيتش لميلان ستكون رومانسية

الجميع يتمنى أن يحدث ذلك في ميلان..

أعرب أدريانو جالياني، المدير الرياضي الأسبق لميلان، عن آماله في أن يرى زلاتان إبراهيموفيتش بقميص الروسونيري في المرحلة المقبلة، ناعتًا العودة إن حدثت بأنها ستكون "رومانسية" وستثري كرة القدم الإيطالية.

إبراهيموفيتش كان قد أعلن عزمه العودة إلى كرة القدم الأوروبية بعدما رفض تجديد عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي، وقد رُبِط بالعودة إلى السان سيرو مجددًا مع وجود أنباء عن اهتمام نابولي وبولونيا به أيضًا.

جالياني كان هو من جلب إبرا خلال ولايته إلى ميلان عام 2010 بعد فشله في التأقلم مع بيب جوارديولا، مدرب برشلونة في ذلك الوقت، وقد تألق الدولي السويدي ولكنه لم يستمر طويلًا ورحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012.

وبالنسبة للإداري المخضرم، فإن عودة السلطان ستتشابه مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي، مما ساهم في تسليط الضوء أكثر على الدوري الإيطالي.

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الصديق الصدوق لبيرلسكوني قال في تصريحات صحفية "سيكون أمرًا رومانسيًا إذا عاد. ولكنني لديّ قاعدة بألا أتحدث عن فريق لا أعمل فيه، إلا أنني أقول ذلك باعتباري مشجعًا للميلان فقط.".

وأتم "وصول إبراهيموفيتش إلى ميلان من شأنه أن يُثري كرة القدم الإيطالية، تمامًا مثلما حدث عندما انضم رونالدو إلى يوفنتوس.".

يذكر أن ميلان يُخطط لتدعيم خط الهجوم خلال الشتاء بسبب تراجع مستوى مهاجمه كريستوف بيونتيك، والذي أصبح على الأرجح خارج حسابات المدرب ستيفانو بيولي، وقد يتم إرساله معارًا إلى فريقه السابق، جنوى، خلال يناير المقبل.