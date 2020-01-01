جالياني: إبراهيموفيتش لن ينضم إلى فريقي بسبب فيروس كورونا

إدواردو جالياني رئيس نادي مونزا الحالي وميلان السابق يكشف السبب وراء فشل صفقة إبراهيموفيتش

يعتقد أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لميلان أن فرص مونزا في التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش هذا الصيف قد انتهت الآن بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وفي إيطاليا.

وكان جالياني قد ذهب رفقة سيلفيو برلسكوني من أجل خوض تجربة جديدة مع نادي مونزا الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

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وحول طموحات المستقبل، كشف جالياني أنه كان يخطط للتعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ولكن ذلك قد أصبح صعبًا للغاية بسبب إيقاف نشاط كرة القدم في إيطاليا والوضع الصعب الذي تعيشه البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا الجديد.

وأضاف: "لقد خططنا لأن يكون زلاتان إبراهيموفيتش هو حجر البناء الأول لمشروع مونزا، ولكن على ما يبدو فإن فيروس كورونا سيفسد ذلك التحطيط"

وتابع: "في ظل الأزمة العالمية وعدم اليقين بشأن مواعيد استئناف هذا الموسم وبدء الموسم المقبل، يتلاشى المشروع وبالطبع ستتغير الخطط"

وأردف: "حاولت بالفعل إغراء زلاتان إبراهيموفيتش لكي ينضم إلى مونزا في الوقت الذي صرح فيه بأنه سيعود إلى الدوري الإيطالي"

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يذكر أن إبراهيموفيتش قد انضم إلى ميلان خلال الميركاتو الشتوي الأخير بعد نهاية عقده مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.