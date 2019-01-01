جالطة سراي التركي يشكو الهلال بسبب بافتيمبي جوميس

إدارة الهلال كانت قد تعاقدت مع جوميس قادمًا من الدوري التركي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية تركية عن تقديم إدارة نادي جالطة سراي التركي شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الهلال السعودي.

التقارير التركية أكدت أن إدارة الهلال لم تُسدد قيمة القسط الأخير من صفقة اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس التي تمت الصيف الماضي وبلغت 6 ملايين يورو.

إدارة الهلال كانت قد تعاقدت مع جوميس قادمًا من الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.

2009: الاتحاد خسر 2 - 1 ضد بوهانغ ❌

2012: الأهلي خسر 3-0 ضد أولسان ❌

2014: الهلال خسر 1-0 ضد ويسترن سيدني ❌

2017: الهلال خسر 2-1 ضد أوراوا ريدز ❌



خسرت الأندية السعودية آخر 4⃣ نهائيات خارجية، هل يكسر ⁦@Alhilal_FC⁩ العقدة اليوم؟ pic.twitter.com/Kvs5oT9LMe — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

وأشارت التقارير إلى أن قيمة القسط الأخير في صفقة اللاعب تصل إلى 2 مليون يورو، والتي كانت من المستحق دفعها في 10 أبريل الماضي.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي التركي تواصلت مع نظيرتها في الهلال ولكن دون جدوى مما أضطرها لتقديم شكوى لدى الفيفا.

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يُذكر أن جوميس يُقدم أداء مميز رفقة الفريق الهلالي ويتربع على قائمة هدافي الفريق الموسم الحالي برصيد 19 هدفًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.