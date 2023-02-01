جالتييه يزيل الغموض حول إصابة مبابي أمام مونبلييه

مدرب باريس سان جيرمان خرج مباشرة بعد مباراة مونبلييه ليوضح طبيعة إصابة مبابي.

علق كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي نجم الفريق خلال مواجهة مونبلييه في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

مبابي، الذي بدأ المباراة أساسيًا، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بطريقة غريبة، قبل أن يشتكي من إصابة اضطرته للخروج في الدقيقة 21، ليدخل المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي بدلًا منه.

ورغم فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 في نهاية المطاف، إلا أن السؤال الأهم كان حول مدى قدرة مبابي على اللحاق بمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله من قبل خدمة "أمازون برايم فيديو" للبث الرقمي عن وضعية مبابي، كان جالتييه صريحًا للغاية، وبعث رسالة ليطمئن الجمهور الباريسي.

وقال جالتييه: "تلقى كيليان ضربة خلف الركبة في تدخل ما، إنه يعاني من ألم في الركبة وأيضًا في العضلات، نعتقد أن الأمر ليس خطيرًا".

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن الأمر يدعو لبعض القلق، قبل استقبال باريس سان جيرمان بعد أقل من أسبوعين فقط في "حديقة الأمراء".