جالتييه: هجوم باريس لا يكفي لمنح مبابي الحرية التي يريدها!

النادي لم ينجح في تلبية طلباته

يؤمن كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي كان بحاجة لصفقة هجومية، لإضافة عنصر رابع في الخط الأمامي لمنح المزيد من الحرية للمهاجم كيليان مبابي.

نجم باريس أثار حالة من الجدل بعد تسجيله في مرمى النمسا بدوري الأمم الأوروبية بالتوقف الدولي الحالي، بعدما كشف عن تمتعه بحرية في منتخب فرنسا أكثر من التي يجدها في ناديه.

ويأتي ذلك بسبب شراكته مع أوليفييه جيرو، الذي بدوره يقوم بتشتيت المدافعين لمنح المساحات اللازمة لمبابي لاستغلال سرعته وقدراته الفردية.

وتعرض مبابي لهجوم من بعض النقاد بسبب ما قاله، لأنه يلعب وسط مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم نيمار وليونيل ميسي.

كيف علق جالتييه على تصريحات مبابي؟

المدرب الفرنسي قال في تصريحات للصحفيين قبل الجولة القادمة للدوري الفرنسي:"تحليله عادل لأنه لا يلعب في نفس النظام الذي يتواجد فيه مع منتخب فرنسا".

وأضاف:"لقد تحدثت معه خلال فترة الاستعداد للموسم وأجريت محادثة أخرى مع الرئيس ولويس كامبوس المدير الرياضي حول هذا الأمر".

وتابع:"كنا مقتنعين بأننا بحاجة إلى لاعب رابع في خط الهجوم بأسلوب مختلف، ولكننا لم ننجح في التعاقد معه، إنه لأمر مخز تسبب في وضعنا بالموقف الحالي".

واستكمل حديثه:"كيليان لاعب مرجعي في المنتخب الوطني، ولكننا لدينا طريقة مختلفة هنا في باريس ومجموعة مثيرة للاهتمام من العناصر، خاصة في خط الهجوم بتواجد نيمار مع ليونيل ميسي ومبابي، حيث تربطهم علاقة فنية رائعة معًا".

ماذا قال مبابي؟

قال النجم الشاب عن الفارق بين اللعب مع فرنسا وباريس:"ألعب بشكل مختلف هنا، طُلب مني أشياء مختلفة هنا مقارنة بما يحدث بفريقي، مع فرنسا أتمتع بحرية أكبر".

واستكمل:"المدرب يعرف أن هناك رقم 9 مثل جيرو الذي يقوم بتشتيت المدافعين في الوقت الذي يمكنني فيه التجول والبحث عن المساحات، في باريس الأمر مختلف لأنني ألعب في عمق الملعب".

هل حاول باريس التعاقد مع مهاجم جديد؟

النادي الفرنسي حاول طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع المهاجم الإيطالي جانلوكا سكاماكا من ساسوولو ولكنه فشل في ضمه لينتقل اللاعب إلى وست هام في النهاية.

وبدلًا من سكاماكا توجه باريس إلى هوجو إكيتيكي لاعب ريمس، الذي انضم للفريق على سبيل الإعارة، ولكن يبدو أنه لم يكن النوعية المناسبة التي كانت ستمنح مبابي الحرية التي أرادها.