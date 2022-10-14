جالتييه عن أزمة مبابي: نحن لا نٌقبل بعضنا البعض كل يوم!

المدرب الفرنسي غاضب من تكرار الحديث عن مهاجم باريس

كشف كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن موقفه من كل التكهنات المحيطة برحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت قنبلة من العيار الثقيل هذا الأسبوع، بعدما أكدت أن مبابي يريد مغادرة باريس في شهر يناير القادم بسبب عدم شعوره بالراحة داخل النادي.

ويأتي هذا الأمر بعد أشهر قليلة فقط من تجديد عقده مع باريس 2025، وسط تساؤلات حول وضع صاحب الـ23 سنة المثير للجدل منذ بداية هذا الموسم.

وقال جالتييه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة مارسيليا يوم الأحد القادم:"لست هنا لإلقاء المحاضرات عليكم، ولكني أفضل التركيز على الجانب الرياضي ومناقشة المباراة فنيًا".

وواصل حديثه منفعلًا:"سنلعب مباراة ضخمة أمام مارسيليا ولا أحد يتحدث عنها بالشكل الكافي".

وأضاف:"الأمور تسير بشكل جيد في غرفة تبديل الملابس، ربما لا نقوم بتقبيل بعضنا البعض كل يوم، ولكن كل شيء على ما يُرام بل أفضل من أي مكان آخر".

وتابع:"يجب عليك التمتع بالخبرة والسيطرة وعمر معين لتولي مهمتك بنجاح، ما أريد أن أخبركم به هو أنني لا أجد أي شخص يُحدثني عن كرة القدم هنا، أنا مدرب باريس سان جيرمان وفخور بهذا الأمر لذلك يجب علينا التحدث عن الأمور الخاصة باللعبة فقط في كل مؤتمر صحفي تبلغ مدته 10 دقائق".

وأوضح:"ربما كلماتي لا تتمتع بالمصداقية الكافية لديكم، لأنني أرى الصحف تكتب عكس كل ما أقوله، وأنا لست هنا للتعليق على الشائعات الخاصة بمبابي، لأنه استجاب بشكل رائع مع التكهنات التي انتشرت يوم مواجهتنا الأخيرة أمام بنفيكا وكان اللاعب الأفضل في المباراة، أنا لا أكذب وأتحدث بصدق تام، هو يلعب بجدية ويقدم كل ما لديه للفريق".

وعن عودة ليونيل ميسي من الإصابة:"يعمل بشكل جيد وتدرب بصورة طبيعية هذا الصباح، لكننا سنرى رد فعله بعد الجلسة التدريبية".

يذكر أن باريس يخوض المواجهة المرتقبة أمام مارسيليا يوم الأحد المقبل، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي بـ26 نقطة، مقابل 25 لمنافسه لوريان و23 لصالح مارسيليا.