جالتييه: باريس يبتسم مع ميسي وهذا موعد عودة مبابي

إصابة راموس هي الأخرى من ضمن ما تحدث فيه جالتييه

كشف مدرب فريق باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه عن سعادته الكبيرة من الأداء الذي قدمه فريقه يوم أمس في افتتاحية الموسم بالدوري الفرنسي.

وكان الفريق العاصمي قد استطاع التغلب بخماسية نظيفة على نادي كليرمون فوت تألق وأبدع فيها ليونيل ميسي ونيمار.

وأدلى جالتييه ببعض التصريحات بعد اللقاء نقلتها صحيفة "Le Parisien" امتدح فيها البرغوث الأرجنتيني كما أعلن موعد عودة مبابي للمشاركة.

ماذا قال عن ميسي؟

بعد الأداء الكبير الذي قدمه ليونيل بالأمس، بالطبع كانت الأسئلة كثيرة حول ما فعله البرغوث، حيث سجل هدفين فيما صنع الأول لنيمار.

وعن ذلك قال جالتييه: "لقد تحدثت مع ليو أثناء إقامتنا في اليابان، لقد تحدثت مع قطاعنا الهجومي لضمان قدرته على الأداء طوال الوقت، يمتلك ليو حسًا تكتيكيًا حادًا وواضحًا للغاية، وسرعان ما يرى إلى أين يجب أن يذهب".

وواصل: "الطريقة التي يدافع بها، والتي يضع بها نفسه للعب مع بقية العناصر، إنه في منطقة يحبها، يحب اللعب مع اللاعبين من حوله".

وأوضح: "عندما يبتسم ليو، من الواضح أن الفريق يبتسم أيضًا".

ماذا عن هدف ميسي الخامس؟

سئل جالتييه عما إذا كان متفاجئًا من روعة الهدف الخامس الذي سجل ميسي بمقصية رائعة.

وعن ذلك أضاف: "لست متفاجئًا، لكني استمتعت بالهدف، كما تعلم، يلعب ميسي بمستوى عالٍ للغاية منذ 17 عامًا، لقد مر بموسم صعب وكان عليه أن يتأقلم".

وأردف: "في كل المواسم السابقة باستثناء الأخير كان يسجل 30 هدفًا على الأقل، وعندما يتعاون مع كيليان، سيكون لديه قوة هجومية أكبر".

ماذا عن عودة مبابي؟

أعلن المدرب جالتييه عن الموعد الرسمي لعودة كيليان مبابي للملاعب بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإصابة.

حيث استدرك: "بعد الجلسة الماضية، استشار الطاقم الطبي، ولا يوجد شيء سيء لكننا لم نرغب في تحمل أي مخاطر، أعتقد أن كيليان سيكون حاضرًا ضد مونبلييه".

ماذا عن إصابة راموس؟

غادر سيرخيو راموس أرض الملعب في لقاء الأمس بالدقيقة 67 بسبب الإصابة، وكان الإسباني قاد عاد بالفعل من مشكلة عضلية حرمته من اللعب بالموسم الماضي بصورة كبيرة كما عودنا.

وعن ذلك اختتم جالتييه: "إنه بخير، لديه بعض آلام في العضلات، تحدثنا عن ذلك بين الشوطين واتفقنا على أنه لن يلعب المباراة بأكملها".