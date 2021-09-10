جدول مباريات جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة
يشارك نادي جلطة سراي هذا الموسم في الدوري الأوروبي، وذلك بعد غياب عن البطولات الأوروبية الموسم الماضي.
بدأ جلطة سراي مغامرته في القارة العجوز هذا الموسم من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وبعد خروجه على يد آيندهوفن تحول لتصفيات الدوري الأوروبي.
واجه في الدور المؤهل الثالث نادي سانت جونستون وتخطاه بمجموع نتائج 5-3، وفي الملحق واجه نادي ريندرز الدنماركي وأقصاه بنتيجة 3-2 من مباراتي الذهاب والإياب.
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جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22
وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة وترتيب مجموعته.
مجموعة جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22
أوقعت القرعة جلطة سراي في المجموعة الخامسة، رفقة الثلاثي القوي لاتسيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|لاتسيو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|لوكوموتيف موسكو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|مارسيليا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|جلطة سراي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2021-22؟
تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتخصص الشبكة عدد من قنواتها لنقل جميع مباريات البطولة التي تقام عادةً في نفس التوقيت.
أما القناة الرئيسية للمسابقة فهي beIN SPORTS HD PREMIUM 1.
جدول مباريات جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|
جلطة سراي - لاتسيو
|
الخميس 16 سبتمبر 2021،
18:45 مصر، 19:45 السعودية
|ترك تيليكوم أرينا
|
مارسيليا - جلطة سراي
|الخميس 30 سبتمبر 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|فيلودروم
|لوكوموتيف موسكو - جلطة سراي
|الخميس 21 أكتوبر 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|RZD أرينا
|جلطة سراي - لوكوموتيف موسكو
|الخميس 4 نوفمبر 2021،
18:45 مصر، 19:45 السعودية
|ترك تيليكوم أرينا
|جلطة سراي - مارسيليا
|الخميس 25 نوفمبر 2021،
18:45 مصر، 19:45 السعودية
|ترك تيليكوم أرينا
|لاتسيو - جلطة سراي
|الخميس 9 ديسمبر 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ستاد أوليمبيكو