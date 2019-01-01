جاسبريني: سترون أتالانتا جديد أمام إنتر

جاسبريني يلمح لبعض التعديلات في تشكيل أتالانتا أمام إنتر ميلان في ظل غياب زاباتا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي جيان بيرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا إن الجميع سيشاهد فريق مدينة بيرجامو بصورة جديدة أمام إنتر.

وسيحل أتالانتا ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وقبل المواجهة، لمح جاسبريني إلى تعديلات تكتيكية في خطة أتالانتا أمام إنتر، وذلك مع غياب هداف الفريق دوفان زاباتا.

وقال جاسبريني: "إنها فترة صعبة من المنافسة، العديد من الأندية تحارب من أجل حجز بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا"

وأضاف: "ستكون مباراة كبيرة لنا أمام إنتر ميلان، هم في حالة جيدة حاليًا ونحن أيضًا، وكلا الفريقين يمتلكان أهدافًا متقاربة"

وتابع: "مثل هذه المباريات تكون اختبارًا حقيقيًا، بغض النظر عن النتيجة نحن أن نظهر بصورة تليق بطموحات جماهيرنا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وحول غياب هداف الفريق زاباتا: "بالطبع زاباتا أحد أهم لاعبي الفريق، وبالطبع أيضًا سيكون غيابه مؤثرًا، ولكن يجب علينا اللعب تحت أي ظرف وتقديم أداء جيد"

وحول التعديلات في الخطة قال: "سيكون هناك حلول غير تقليدية من أجل تعويض غياب زاباتا، ستغير من الشكل وربما ترون أتالانتا جديد غدًا"

وأضاف: "لن أخبركم بطبيعة الحال عن التفاصيل الخاصة بهذه التعديلات، أفضل الاحتفاظ بها داخل جدران غرفة الملابس"

وتابع: "ما أضمنه لكم هو أننا سنبدأ بـ 11 لاعبًا تمامًا كما نفعل في كل مباراة، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفصح عنه"

حسين الشحات ورونالدو وخدعة كايزر.. كيف يصطاد اللاعبون الجماهير بطُعم الانتماء

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين أتالانتا وإنتر ميلان كانت قد انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح أبناء مدينة بيرجامو.