فينجر يتقدم صفوف المرشحين لخلافة جاتوزو في ميلان

ادعت بعض الصحف البريطانية وكذلك الإيطالية، أن إدارة ميلان أدرجت اسم الفرنسي آرسن فينجر، ضمن قائمة المرشحين لخلافة المدرب السابق جينارو جاتوزو، الذي ترك منصبه بشكل رسمي ظهر الثلاثاء.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت إلى أن كشاف النجوم لا يعتبر فقط من المرشحين لخلافة المدرب المثير للجدل في قلعة "سان سيرو"، بل بالكاد الاسم الأول على القائمة، نظرا للعلاقة القوية التي تربطه بالمدير التنفيذي للروسونيري إيفان جازيديس.

وقالت الصحيفة، إن المسؤول البارز في آرسنال على مدار العقد الماضي، يُفضل التوقيع مع شريكه السابق في ملعب "الإمارات"، وانعكست هذه الأنباء على سوق المراهنات، بحصول الأستاذ على رهان من كل سبعة، وذلك حدث بعد ساعات من إعلان رحيل جاتوسو.

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وقال المتحدث باسم شركة المراهنات الشهيرة "بادي باور"، إن الرهان على فينجر تزايد بشكل ملحوظ في الساعات الماضية، كونه يتمتع بعلاقة قوية بصاحب قرار تعيين مدرب ميلان الجديد.

لكن في الوقت ذاته، أشار المتحدث باسم الشركة، إلى أن سيموني إنزاجي ما زال يتصدر المشهد، باعتباره الأكثر ترشيحا بالنسبة للمراهنين، بحصوله على صوتين من كل سبعة، ويتبعه ليوناردو جارديم بصوتين من أصل 11، ثم أليجري في نفس مرتبة فينجر.

أما المفاجأة غير المتوقعة، تراجع الاسمين الكبيرين أنطونيو كونتي والمدرب السابق لميلان كارلو أنشيلوتي، كليهما يقبع في ذيل المرشحين، بصوت يتيم من أصل 20.