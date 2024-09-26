"لا تسأل تيري هنري بل روي كين" .. نجم إنجلترا السابق يُهاجم جاري لينيكر بسبب موقفه من العنصرية

الرجل يُنتقد دومًا لحديثه لكن الأمر مختلف تلك المرة

اعتاد جاري لينيكر التعرض للعديد من الانتقادات وحملات الهجوم لتعبيره دومًا عن رأيه بقوة وصراحة، سواء فيما يخص الأحداث الرياضية أو السياسية والاجتماعية المثيرة، مثل الصراع في الشرق الأوسط والهجرة إلى أوروبا وغيرها من المواضيع الجدلية، لكنه تلك المرة تعرض للهجوم نتيجة صمته لا حديثه!

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جون بارنز، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، هاجم لينيكر بشراسة لموقفه تجاه العنصرية، وتحديدًا تجاهله الأمر وعدم حديثه عنه رغم حرصه على إبداء رأيه في كل شيء، وذلك خلال حديثه في مؤتمر خاص بحزب العمال نظمته إحدى الجمعيات الخيرية في إنجلترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بارنز أكد على أن حديث اللاعبين أصحاب البشرة السوداء عن العنصرية ليس بقدر ووزن حديث اللاعبين البيض عنها، مطالبًا نجوم الكرة أصحاب البشرة البيضاء بمهاجمة العنصريين واتخاذ موقف حاد وجاد من العنصرية في ملاعب الساحرة المستديرة.

حيث قال كما نقلت صحيفة "ديلي ميل" "امتنعت عن العمل في التحليل لأنني لم أشعر بالارتياح عند سؤالي واللاعبين السود القدامى عن العنصرية في كرة القدم، إن سألني شخصًا مثل جاري لينيكر عن العنصرية سأجيبه (لا تسألني عن رأيي، ماذا ترى أنت؟ أنتم القادرون على إحداث الفارق)".

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أضاف موجهًا حديثه إلى مقدم برنامج "مباراة اليوم" الشهير عبر شبكة BBC "لا تسأل ميكا ريتشاردز أو تيري هنري عن رأيه في العنصرية بل اسأل روي كين. اللاعبين البيض القدامى يتحدثون عن كل شيء ويُبدون رأيهم في جميع المواضيع لكنهم يصمتون ويتجاهلون الحديث تمامًا حينما يتعلق الأمر بالعنصرية".

أتم نجم ليفربول السابق "إن كان جاري لينيكر سيخرج على الشاشة ويُهاجم العنصريين ويقول إنها تصرفات خاطئة، فحديثه سيكون له وزنًا أكبر من قول شخص أسود مثلي. هو يتحدث عن كرة القدم والعنصرية طوال الوقت لكن دون إبداء رأيه".