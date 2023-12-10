نقطة تحول في قناعات لينيكر

جاري لينيكر يشعر بالذنب لدعمه آلة تدمير كرة القدم!

تحوَّل جاري لينيكر، نجم منتخب إنجلترا السابق، إلى عدو شديد لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، بعد الأخطاء العديدة التي أثرت على النتائج في مسابقات كرة القدم الإنجليزية مؤخرا.

وتواجه تقنية VAR، هجمات عنيفة من المدربين واللاعبين والمشجعين، خلال الجولات الماضية في البريميرليج، بعد عدد لا يستهان به من الأخطاء الجسيمة التي وقعت عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واشتكت أندية عديدة مثل وولفرهامبتون وآرسنال وليفربول كونها عرضة للظلم، بسبب القرارات الخاطئة لتقنية الفيديو المساعد.

وقال لينيكر في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يشعر بالذنب كونه كان مؤيدا لهذه التقنية التي تحولت مع الوقت إلى "آلة مدمرة للعبة".

وأضاف: "أدعم جميع المديرين الفنيين في اعتراضهم على قرارات الفار، وأشعر بالإحباط بسبب كمية الأخطاء التي ترتكب باسم هذه التقنية".

وبالفعل خرج هاورد ويب، رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، ببيان اعتذار وأرسله إلى الأندية، عن الأخطاء التي وقعت فيها رجاله خلال المباريات الأخيرة، إلا أن مدربين مثل ميكيل أرتيتا وجاري أونيل قالوا إن هذا ليس كافيًا.