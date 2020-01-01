رسميًا | الاتحاد يُعلن عودة جاري رودريجيز

مهاجم الرأس الأخضر سينضم لكتيبة العميد

نجحت أخيرًا مساعي إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إعادة مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز لصفوف الفريق، وقد أعلن النادي رسميًا عن ذلك مساء أمس.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد ارتدى قميص الاتحاد في يناير 2019 قادمًا من جلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، لكنه لم يُقدم الأداء المطلوب ولذا عاد للدوري التركي بعد 6 أشهر فقط معارًا لفنربخشه لموسمين.

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الاتحاد قرر هذا الموسم ونظرًا لمعاناته ماليًا الاستفادة من بعض لاعبيه الأجانب المتعاقد معهم وغير مسجلين معه في القائمة المحلية، ولذا أعاد المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش وفتح خط المفاوضات مع فنربخشه لقطع إعارة رودريجيز، وقد وافق النادي التركي لكن الصعوبة كانت في إقناع اللاعب نفسه بالعودة.

ويبدو أن محاولات العميد نجحت أخيرًا، إذ أعلن النادي رسميًا أمس عودة رودريجيز عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيما كان ناديه التركي قد أكد إنهاء عقد الإعارة معه بالتراضي.