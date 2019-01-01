جاريدو: لست من يُقرر مستقبلي مع العين

الفريق الإماراتي متراجع بشدة تحت قيادة جاريدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خوان كارلوس جاريدو حزنه من خسارة فريقه العين الإماراتي أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وخسر العين أمام الدحيل على ملعبه بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من البطولة القارية ليتعقد موقفه في التأهل للدور القادم من البطولة.

وتحدث جاريدو بعد المباراة محملًا الحكم جزءً من خسارة العين، بعدم احتسابه هدفًا صحيحًا لجمال معروف على حد قوله، مضيفًا "هي خسارة سيئة بالنسبة لنا، استقبلنا هدف السبق بعد مرور 3 دقائق فقط من البداية وهو ما أثر سلبًا على مردود الفريق".

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أضاف "سعينا للعودة في الشوط الثاني بقوة ونجحنا في الوصول للهدف المنشود لكن الحكم ألغى هدف جمال معروف وكان هدفًا صحيحًا وفي وقت حاسم، الهدف لو احتسب كان سيغير من نتيجة المباراة بالتأكيد. بعدها عزز المنافس تقدمه وحسم اللقاء. أشكر الجماهير على الدعم والمساندة طوال المباراة".

وعن مستقبله مع العين قال جاريدو "الحقيقة أنني لست من يُقرر مستقبلي مع العين، بل إدارة النادي، وشخصيًا أعمل على تقديم أفضل ما لدي منذ توليت المهمة ومستمر في ذلك حتى اليوم الأخير في عقدي مع الفريق يوم 30 يونيو القادم. واجبي هو تحسين الأداء ولن أدخر أي جهد لفعل هذا".

يُذكر أن العين بخسارته وهي الثانية له في دوري أبطال آسيا تراجع للمركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط، وقد أصبح بحاجة إلى معجزة للتأهل للدور القادم.