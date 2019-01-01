ماميتش: المعيوف أنقذنا أمام الأهلي

الدوري السعودي يشتعل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال عن الفوز أمام الأهلي ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليصعد إلى قمة البطولة مؤقتًا.

وقال ماميتش عقب اللقاء: "سيطرنا على الشوط الأول من المباراة ولكن الأفضلية كانت للأهلي في الشوط الثاني، لولا تألق عبدالله المعيوف، لما حافظنا على نظافة الشباك".

وأضاف: "جيوفينكو تعرض لإصابة في المباراة السابقة لذلك لم أشركه، ويعاني منها حتى الأن، وقلقت من تفاقم إصابته في حال مشاركته".

وتابع ماميتش: "محمد الشهلوب هم جدًا لنا في الفريق، وشارك في المباراة كاملة في اللقاء الماضي، وعامل السن له دور في ذلك أيضًا".

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واحتل الهلال المركز الأول عقب الفوز على الأهلي أمس، متمنيًا سقوط النصر أمام الاتحاد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي.