"الأمر يعتمد على ابنتك" .. رد غريب من لوبيتيجي على مطلب مشجع شهير لوست هام!

جارود بوين كلمة السر في الهامرز

قرر جولين لوبيتيجي المدير الفني لوست هام، الرد بأغرب صورة ممكنة على طلب واحد من أشهر مشجعي الهامرز حول طموحاته في الموسم الجديد.

داني داير، الممثل البريطاني ومقدم البرامج المعروف بعشقه لوست هام، سبق أن طالب لوبيتيجي ببناء فريقه في مشروعه الجديد حول خطيب ابنته جارود بوين، ليقرر الإسباني استغلال هذا الأمر في الرد عليه.

وقال لوبيتيجي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"أنا أحبك أيضًا يا داني، وبالتأكيد أنا وأنت نتحمل المسؤولية عندما يتعلق الأمر بمستوى جارود، فهذا الأمر يعتمد على ابنتك، يجب أن تضغط عليها، وأنا من ناحيتي سأدفعه نحو الظهور بأفضل مستوى ممكن".

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ويتمتع وست هام بصيف جيد حتى الآن في سوق الانتقالات بعد قدوم لوبيتيجي، حيث تعاقد النادي الإنجليزي مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، آرون وان بيساكا مدافع مانشستر يونايتد السابق، بالإضافة إلى كل من كريسينسيو سامرفيل وويس فودرينجهام ولويس جيلهيرم.

يذكر أن بوين كان هداف وست هام الموسم الماضي، حيث سجل 16 هدفًا ولعب 6 تمريرات حاسمة، ليحجز لنفسه مكانًا في قائمة إنجلترا بيورو 2024.