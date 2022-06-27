"جارسيا لن يُكمل موسمًا واحدًا مع النصر" .. إعلامي رياضي يصدم جماهير العالمي

النصر لا يحب المدربين أصحاب الشخصية القوية!

يقترب مسؤولو نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، من التوصل إلى اتفاق مع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب روما ومارسيليا السابق، لتدريب النادي السعودي خلال الموسم الجديد.

النصر حاليًا يعمل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، وضمن المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي قبل جولة من نهاية المسابقة.

وصدم محمد الذايدي الإعلامي الرياضي السعودي، جماهير النصر برأيه في رودي جارسيا خلال لقائه عبر برنامج الحصاد الرياضي.

النصر لا ينجح مع المدربين أصحاب الشخصية القوية!

وقال الذايدي: "النصر يعمل على خطة إستراتيجية، سواء جاء جارسيا أو لا".

وأضاف: "أتحدى الجميع جارسيا لن يكمل الموسم مع النصر لأنه ذو شخصية قوية، ولا ينجح أي مدرب صاحب شخصية قوية مع النصر".

وواصل: "وجهة نظري أن المدرب الذي لا يقبل التدخل في قراراته لن ينجح داخل بيت النصر، هذه هي تركيبة النادي، الإدارة تقترح على المدربين الحلول، وهو ما لا يقبله مدرب صاحب شخصية قوية".

وأردف: "النصر يحتاج لمدرب ذو مرونة ويقبل الاقتراحات".



وأتم: "مدرب شخصيته قوية، وحازم وحاسم، ولا يقبل بالتدخلات لا يمكن أن ينجح مع النصر، أنا أتحدى أن يكمل جارسيا موسمًا كاملًا".

محمد الذايدي :

اذا فعلاً تعاقد النصر مع "غارسيا" .. لن يكمل الموسم مع الفريق لأن شخصيته قوية ..

الحصاد الرياضي ...@malthaidy pic.twitter.com/Yw5pHM9Yas — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 26, 2022

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