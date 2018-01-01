جاتوزو ينفي انتقال هيجواين إلى تشيلسي

المدرب الإيطالي يعترف بهبوط مستوى هيجواين ولكنه لا يتوقع رحيله في يناير

نفى جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، اقتراب رحيل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين عن صفوف الفريق.

هيجواين يمضي الموسم الحالي معاراً من يوفنتوس إلى ميلان، في صفقة تبادلية مع ليوناردو بونوتشي الصيف الماضي.

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تقارير صحفية أكدت اهتمام ماوريزيو ساري مدربه السابق في نابولي، بالعمل معه مرة أخرى وجلبه لتشيلسي.

وقال جاتوزو عن هذه التكهنات:"لا أعلم بوجود أي شيء حول هذه الصفقة ولا يوجد لها أي أساس من الصحة".

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المهاجم الأرجنتيني يعاني من حالة هبوط شديدة في المستوى مع ميلان، حيث سجل 5 أهداف فقط.

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ورد جاتوزو على ذلك مضيفاً:"هو يعاني لأنه لا يسجل الكثير من الأهداف، ولا يتمتع بلحظة جيدة في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن التقارير ربطت ميلان في صفقة تبادلية تقضي بانتقال ألفارو موراتا لصفوفه مقابل التخلي عن هيجواين.