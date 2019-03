جاتوزو يصف الفوز على ساسولو بخطوة للخلف ويعلق على أزمة أليجري

أبدى المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو استياءه من أداء لاعبي ميلان أمام ساسولو، رغم الفوز بهدف وحيد.

وحقق ميلان الفوز ضمن مواجهات الجولة 26، ليضمن التواجد في المركز الثالث لأول مرة منذ 6 سنوات.

وجاء فوز الروسونيري بفضل هدف عكسي من ليروا، من ركلة ركنية في المباراة، بعد تدخل مع موساكيو.

وتحدث جاتوزو عقب نهاية اللقاء: "إذا نظرنا إلى النتائج الإيجابية أمام إمبولي ولاتسيو وساسولو، لكننا كان بإمكاننا تقديم الأفضل، لا أريد الحديث عن الإجهاد، أريد أن أعرف سبب عدم حدة الفريق مؤخرًا، نحن نعاني أمام الفرق المُنظمة، ندافع جيدًا، لكن لا نقدم الأفضل عندما نمتلك الكرة".

الفريق استغل تعثر إنتر أمس أمام كالياري وخطف المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن النيراتزوري.

3 - The last time #ACMilan was at the 3rd place of the table in the second half of the season was back at MD 38 in Serie A 2012/13. Climb.#MilanSassuolo #SerieA pic.twitter.com/qnUUyYC2Ar