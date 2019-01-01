جاتوزو يصف الفوز على ساسولو بخطوة للخلف ويعلق على أزمة أليجري

الإيطالي يعلق على أداء ميلان أمام ساسولو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو استياءه من أداء لاعبي ميلان أمام ساسولو، رغم الفوز بهدف وحيد.

وحقق ميلان الفوز ضمن مواجهات الجولة 26، ليضمن التواجد في المركز الثالث لأول مرة منذ 6 سنوات.

وجاء فوز الروسونيري بفضل هدف عكسي من ليروا، من ركلة ركنية في المباراة، بعد تدخل مع موساكيو.

وتحدث جاتوزو عقب نهاية اللقاء: "إذا نظرنا إلى النتائج الإيجابية أمام إمبولي ولاتسيو وساسولو، لكننا كان بإمكاننا تقديم الأفضل، لا أريد الحديث عن الإجهاد، أريد أن أعرف سبب عدم حدة الفريق مؤخرًا، نحن نعاني أمام الفرق المُنظمة، ندافع جيدًا، لكن لا نقدم الأفضل عندما نمتلك الكرة".

الفريق استغل تعثر إنتر أمس أمام كالياري وخطف المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن النيراتزوري.

3 - The last time #ACMilan was at the 3rd place of the table in the second half of the season was back at MD 38 in Serie A 2012/13. Climb.#MilanSassuolo #SerieA pic.twitter.com/qnUUyYC2Ar — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2019

وواصل جاتوزو: "لا نمر بفترة إيجابية في الأسبوعين الماضيين، لكننا في مركز قوي، أداء اللاعبين ليس قوي كفاية، نتقدم دفاعيًا، لكن الاستحواذ عشوائي، ساسولو يستحقون الإشاردة لأنهم يمررون الكرة ويعرفون كيفية إيقافنا".

وتابع: "بعيدًا عن كرة بوجا التي ارتطمت بالقائم، لم نعاني كثيرًا، لكننا نتراجع على مستوى الدفاعي".

وعن إلغاء أليجري حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل سيفعل هذا إذا تأهل مع ميلان لدوري الأبطال: "أنا لا اتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أنا مُركز، لدي زرين في هاتفي الأخضر للرد على المكالمات والأحمر لغلقها".

⭕️ لفتة في غاية الجمال كانت في ملعب سان سيرو



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📸 صورة اللاعب الراحل ظهرت على الشاشات الرئيسية للملعب في لفتة جميلة تؤكد أنه مازال حاضرًا بذكراه الطيب لدى كل جماهير الكرة في إيطاليا💜🇮🇹 pic.twitter.com/EM511jrKsZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

ويلتقي ميلان الأسبوع المقبل مع كييفو فيرونا، ثم مع إنتر في ديربي ميلانو، قبل التوقف الدولي.