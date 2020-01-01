جاتوزو يشبه وضع نابولي ببراد بيت

ويشاطر بيبي ماروتا الرأي بعد سلسلة التأجيلات الأخيرة

مازح مدرب نابولي جينارو جاتوزو الصحفيين، بعد فوز فريقه على تورينو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو" أمس السبت لحساب الأسبوع الـ26 للسيري آ.

وقال لاعب وسط ومدرب ميلان السابق "أردنا أن نكون في وسامة براد بيت عندما تكون في حوزتنا الكرة وبشعين حين نحتاج استعادتها".

من جهة أخرى، أبدى اعتراضه على سلسلة التأجيلات الأخيرة لمباريات الكالتشيو، بقوله "نريد الحفاظ على الانتظام، حيث أنه ليس من المنطقي أبدًا أن نخوض مباراة اليوم والآخر يلعب في 13 مايو، لأن الأوضاع ستتغير".

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وشاطر المدير الرياضي لإنتر بيبي ماروتا الرأي والوصف، بقوله "تم تشويه الدوري الإيطالي في الوقت الراهن، واللعب بعد شهر أو شهرين سيكون مختلفًا تمامًا".

وتابع "اللعب مع فرق لم تلعب منذ أسبوعين يكون مختلفًا بالنسبة للذين يلعبون الآن، الآن هناك أموال كثيرة على المحك، وعلينا أن نفعل الأشياء بشكل صحيح".

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إقامة 5 مباريات بدون جماهير، بما فيهم مباراة الديربي التي كانت ستجمع يوفنتوس بإنتر مساء اليوم على ملعب "يوفنتوس آرينا"، وفي اليوم التالي أعلنت تأجيل نفس المباريات لمنتصف مايو القادم.

وتحسنت نتائج فقراء الجنوب منذ الفوز على إنتر بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي لكوبا إيطاليا، بعدها فاز الفريق في آخر 3 مباريات على مستوى الدوري المحلي، ما ساعده على تحسين مركزه، بالتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب العام، بخلاف تعادله الإيجابي مع برشلونة بهدف للكل في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.