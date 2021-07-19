جاتوزو: اتهامات توتنهام جرحتني أكثر من أي طرد أو خسارة

جاتوزو يتحدث عن الإساءات التي تعرض لها من جماهير سبيرز

تحدث المدرب الإيطالي واللاعب السابق لمنتخب إيطاليا، جينارو جاتوزو عن حزنه بسبب الإساءات التي تعرض إليها من مشجعي توتنهام.

وقد ارتبط إسم جينارو جاتوزو لتدريب فريق توتنهام قبل أن يعلن الفريق الإنجليزي عن تعيين البرتغالي نونو سانتو مديرًا فنيًا للفريق.

ماذا حدث بعد أن انتشر خبر اهتمام توتنهام بالتعاقد مع جاتوزو؟

عرض جاتوزو خدماته على الفريق اللندني ليصبح المدرب للفريق، لكن توتنهام قررعدم تعيينه بعد هجوم من مشجعي النادي على وسائل التواصل الاجتماعي وإتهامه بالعنصرية والتمييز الجنسي.

وكان الإيطالي أنهى للتو عقده مع فيورنتينا بسبب خلافات حول استراتيجيات انتقال النادي، وكان قد وقع عقده قبل 23 يومًا فقط.

ما قال جاتوزو بخصوص اتهامات مشجعي توتنهام؟

أبدى الإيطالي حزنه بسبب فشل تعينيه كمدرب للسبيرز وقال: "لقد كانت خيبة أمل كبيرة، لكن لم يتم وصف ما أنا عليه ولم يكن هناك شيء يمكنني القيام به، أنا آسف لأنني لم أتمكن من الدفاع عن نفسي وأشرح أنني لست الشخص الذي كانوا يتحدثون عنه في إنجلترا".

وأوضح: "كان على أن أتقبل أمر مؤلم أكثر من أي هزيمة أو طرد لأن ليس لدى أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا أريدها، ولا تملكها [زوجتي] مونيكا أيضًا".

وبخصوص انتهاء مسيرته سريعًا مع فيورنتينا.. ماذا قال جاتوزو؟

رفض جاتوزو أن يعلق عن ما حدث داخل أسوار نادي الفيولا وقال: "لا أريد حتى التحدث عن ذلك، من غير المجدي إضافة المزيد من التفاصيل، لقد نسيت تلك القصة بالفعل".

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي فشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا مع نابولي في الموسم الماضي بعد أن جاء الفريق في المركز الخامس، وعلى إثرها تم إقالته من تدريب نادي الجنوب.

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