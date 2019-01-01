جابي يكشف سر اختياره اللعب في قطر بدلاً من الصين

النجم الإسباني المخضرم أنهى رحلته الطويلة مع أتلتيكو منتقلاً للسد الصيف الماضي

أكد جابي لاعب وسط أتلتيكو مدريد السابق، أنه لايزال مرتبطاً بالنادي الإسباني رغم عدم تواجده به في الوقت الحالي.

النجم الإسباني المخضرم أنهى رحلته الطويلة مع أتلتيكو الصيف الماضي، بعد انتقاله إلى نادي السد القطري.

نيمار يسخر من شائعات عرض نفسه على برشلونة

جابي تحدث مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن العديد من النقاط الهامة بمسيرته في الوقت الحالي.

وقال جابي:"الآن أنا في نادي السد يعاملني بطريقة جيدة جداً، واندهشت من الشهرة الكبيرة هنا وكذلك تشافي ساعدني كثيراً".

حرب شرسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على ضم كوليبالي مدافع نابولي.🔵

كوليبالي إلي أين 👀🤔 pic.twitter.com/s1YUJYsPfM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

وعن الخيارات الأخرى خارج قطر:"نعم كانت هناك بعض العروض ولكني لم أرحب باللعب لنادي آخر داخل إسبانيا أو أوروبا، لأنني مدان بالكثيرلأتلتيكو".

وأضاف:"لم أتخذ اللعب في قطر بجدية كبيرة مقارنة بإنجلترا أو الصين، ولكن شعرت بعدها كم أنها دولة رائعة يمكنني بناء مستقبل مشرق بها بعد الاعتزال".

يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة

وتابع:"أفتقد اللعب بأتلتيكو مع كوكي وخوان فران وجودين، وكذلك الشعور بالروح القيادية، لكني أقوم بأدوار مشابهة هنا مع تشافي لتوجيه اللاعبين الصغار".

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاماً لعب 13 مباراة مع السد بالدوري القطري هذا الموسم، وساعد الفريق على احتلال صدارة البطولة بفارق نقطتين عن الدحيل.