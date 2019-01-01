جابي: نريد الفوز بالدوري أمام الدحيل

مباراة مرتقبة في دوري نجوم قطر اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جابي نجم وسط السد رغبته في الفوز على الدحيل مساء اليوم والتتويج بلقب دوري نجوم قطر، إذ يلتقي الفريقان ضمن الجولة الـ20 للبطولة.

ويشهد ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل المباراة المرتقبة والتي من المتوقع أن تحسم اللقب تمامًا لصالح السد أو تُشعل المنافسة قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.

وتحدث جابي لاعب أتلتيكو مدريد السابق للموقع الرسمي للسد قائلًا "أريد التتويج بدرع الدوري غدًا، لا أستطيع الانتظار لآخر مباراتين. أتوقع ألا تتخطى نتيجة مواجهة الدحيل هدفًا أو هدفين".

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أضاف "لعبت الكثير من المباريات المهمة، والفوز بلقب الدوري في موسمي الأول مع السد مصدر فخر كبير لي. أنا أعشق مثل هذه المباريات".

"نستحق التتويج، وندعو الجماهير لدعمنا. لكن المباراة ليست مصيرية، فرصنا أكثر من الدحيل، ونحن في السد نتعامل مع هذه المواجهة بذكاء تام، خاصة حيث سنواجه فريقًا يمتلك لاعبين مميزين".

يُذكر أن الفريقان يدخلان المباراة والسد يتفوق على الدحيل في الصدارة بفارق 4 نقاط.