يوسف العربي: لن نسمح بتتويج السد على ملعبنا

مهاجم الدحيل عازم على تقديم مباراة قوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد يوسف العربي مهاجم الدحيل أن فريقه سيدخل مواجهة السد في الجولة الـ20 من دوري نجوم قطر بهدف الفوز وتقليص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة.

ويتصدر السد البطولة حاليًا برصيد 50 نقطة مقابل 46 لمطارده الدحيل، وسيلتقي الطرفان مساء اليوم على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في مباراة حاسمة ومصيرية يُتوقع أن تحسم تمامًا لقب الدوري حال فاز السد بها.

وقال المهاجم المغربي لموقع ناديه الرسمي "نعلم أهمية هذه المباراة بالنسبة لفريقنا وبالنسبة للسد الذي يحاول أن يحسم لقب الدوري والحصول عليه. نحن بدورنا ما زلنا ندافع عن اللقب وبالتأكيد زملائي لن يسمحوا بأن يُتوج السد بالبطولة من ملعبنا".

ماجد عبد الله: الصدارة مستحقة للنصر

أضاف "السد فاز علينا في القسم الأول وهو ما سيمنحنا الدافع لتحقيق الانتصار عليه وإعادة البطولة للملعب من جديد وتأجيل حسمها حتى الجولة الأخيرة".

"يجب علينا أن نقدم كل ما نستطيع من أداء داخل الملعب وخاصة في المباريات التي تجمعنا مع فريق مثل السد صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة والأداء المميز".

وأتم العربي مؤكدًا أنه لا يُمكن التنبؤ بنتيجة المباراة مكتفيًا بتوقع مباراة قوية وأداء قوي من الطرفين.