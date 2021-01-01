جائزة جديدة لميسي بعد ريمونتادا إشبيلية

ليونيل ميسي يحصل على جائزة جديدة بعد ما قدمه في شهر فبراير مع برشلونة.

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب الحساب الرسمي للرابطة في بيانه: "نجم برشلونة ليونيل ميسي هو لاعب الشهر في الدوري الإسباني عن فبراير".

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وكان ميسي قد خاض خمسة لقاءات مع برشلونة هذا الشهر في الدوري الإسباني، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين.

ويستعد برشلونة في الوقت الحالي لمواجهة أوساسونا في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير بعد الريمونتادا أمام إشبيلية في نصف نهائي كأس الملك.

ويتصدر ميسي حاليًا جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدفًا سجلهم النجم الأرجنتيني، منهم سبعة فقط في الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بعد مرور 25 جولة.