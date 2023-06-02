جاء وغادر بخفي حنين .. النصر يُعلن أول الراحلين في الصيفية رسميًا

انتهت مسيرته مع نادي النصر بشكل رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، أول أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

النصر ودع موسم 2022-2023، بدون أي لقب؛ على الرغم من ضمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوفه، والذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي؛ ولمدة موسمين ونصف.

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "أجوستين روسي.. شكرًا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق".

الحارس الأرجنتيني روسي البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى قلعة العالمي، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

وجاء أجوستين إلى النصر أساسًا؛ بسبب خلافاته مع إدارة بوكا جونيورز الأرجنتيني، والتي فضلت الحصول على مال من وراء إعارته، قبل انتقاله مجانًا إلى فلامنجو البرازيلي، بداية من الموسم الرياضي 2023-2024.

ووضعت الإدارة النصراوية، آمال كبيرة على روسي، من أجل تعويض الحارس الكولومبي المصاب دافيد أوسبينا، إلا أنه خيب الظن بمستوى سيئ للغاية؛ حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات، استقبل خلالها 9 أهداف، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه 3 مرات فقط.