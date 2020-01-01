ثورجان هازارد يدافع عن أخيه: يُعاني سوء الحظ في ريال مدريد

ستتحسن الأمور قريبًا..

اشتكى ثورجان هازارد، لاعب بوروسيا دورتموند، من جدول المباريات المزدحم على صعيد الأندية والمنتخبات هذا الموسم، في الوقت الذي أكد فيه على أن أخيه إيدين يُعاني من سوء الحظ في ريال مدريد.

هازارد يستعد للتواجد مع منتخب بلجيكا في التوقف الدولي الحالي ليلعب ثلاث مباريات في غضون تسعة أيام فقط، ثم يعود إلى دورتموند لاستكمال منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

بالطبع، لا يُعد الدولي البلجيكي هو أول المشتكين من ضغط المباريات الهائل الذي أتى بسبب إيقاف النشاط الموسم الماضي جراء كورونا، لكنه يخضع للأمر الواقع ويؤكد أنه سيبذل قصارى جهده للقيام بعمله.

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ثورجان قال "كل هذا مبالغ فيه، ليس فقط بالنسبة لي. الدوري الألماني ودوري الأبطال ودوري الأمم وغيرهم، كل هذا كثير، لا أريد أن أشتكي كثيرًا لأنه يتعين علينا القيام بعملنا".

كما أضاف "اللاعبون لن يحرقوا أنفسهم، يطلب منّا المدربين توخي الحذر وعدم المخاطرة كثيرًا. نلعب في دورتموند مباراة كل ثلاثة أيام، إنها قضية صعبة".

أما عن شقيقه إيدين، الذي عاد لتوه من الإصابة ليجد نفسه مصابًا بفيروس كورونا ويبتعد لمدة أسبوعين عن الريال وهو في أمس حاجة له، فدافع ثورجان عنه بكل قوة.

لاعب جلادباخ السابق قال "غيابه لعام هو أمر طويل حقًا، آمل أن ينتهي كل ذلك قريبًا، يفتقد كل من بلجيكا وريال مدريد إيدين".

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وتابع "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وتواجده في فريقك من الأفضل دائمًا لك، خسر ريال مدريد الأسبوع الماضي وخسرنا نحن كبلجيكا أمام إنجلترا، الجميع في حاجة إلى إيدين".

"إنه يشعر بالارتياح ولا يُعاني من أي أعراض كورونا، تم عزله في منزله بمدريد وللأسف أنه ليس هنا. لقد كانت مفاجأة بالنسبة له، بالطبع مفاجأة غير سارة".

وأتم "لقد شُفيّ من الإصابة ثم ظهر فيروس كورونا، آمل ألا يكون هناك شيء مرة أخرى في الفترة القادمة. إنه غير محظوظ، قضى أسبوعين آخرين بدون كرة، ماذا يمكنه أن يفعل حيال ذلك؟ لا شيء".

يذكر أن إيدين قدم مباراة رائعة أمام هويسكا جعلت الجماهير تمني النفس بعودته لنفس مستواه أثناء فترته في تشيلسي، بيد أن كورونا داهمه ثم هُزم الريال برباعية من فالنسيا في غيابه.