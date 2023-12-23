ثورة من جماهير ليفربول ضد الدوري الإنجليزي بسبب "شارة أبطال العالم"

حالة من الغضب لدى جماهير النادي الإنجليزي

تمييز غير مفهوم! حالة من الغضب لدى عشاق ليفربول بعدما تأكدوا أن مانشستر سيتي سيرتدي شارة أبطال العالم بداية من المباراة القادمة في الدوري الإنجليزي.

سيتي حسم نسخة عام 2023 لصالحه على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد تغلبه على أوراوا الياباني وفلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي والنهائي، ليتم منحه شارة ذهبية مكتوبًا عليها"أبطال العالم FIFA 2023" لتظهر على قميص الفريق حتى تتويج البطل التالي للمسابقة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سلطت الضوء على غضب جماهير ليفربول من هذا الإجراء، لأن الفريق تم حرمانه من ارتداء نفس الشارة بعد فوزه بمونديال الأندية لنسخة 2019 بسبب قواعد البريميرليج وقتها بأنه لا يمكن إجراء أي تغييرات من هذا الشكل بمنتصف الموسم الكروي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهي القاعدة التي تم تغييرها في 2021 عندما تم السماح لتشيلسي بارتداء هذه الشارة، ليشعر عشاق الريدز بالتمييز تجاههم وعدم تقدير ناديهم بالشكل الكافي مقارنة مع مانشستر سيتي والبلوز.

وخرجت بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت عبارة "الدوري الإنجليزي يفضل مانشستر سيتي دائمًا"، في إشارة إلى محاباة اللجنة المنظمة للبطولة للفريق الحاصل على لقب البريميرليج في آخر 3 نسخ.