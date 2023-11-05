ثورة من أجل التحسن .. تشافي يقر تغييرات عديدة على تشكيلة برشلونة ضد شاختار

تغييرات عديدة في تشكيلة برشلونة أمام شاختار...

قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، إجراء تغييرات عديدة في تشكيل الفريق، الذي يواجه شاختار الأوكراني، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب شاختار، مساء الأربعاء القادم في الجولة الرابعة دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة، إلى الفوز للاقتراب أكثر من التأهل، إذ يتصدر الفريق الكتالوني مجموعته، بتسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن بورتو صاحب المركز الثاني.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن تشافي قرر عدم المخاطرة ومشاركة بيدري في اللقاء ومنحه الوقت الذي يحتاجه للراحة، خاصة وأن اللاعب عائد من الإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الإسباني، على الثنائي أندرياس كريستينسن، وماركوس ألونسو، في دفاع الفريق، لإراحة بعض العناصر الأساسية، لتفادي ضغط المباريات مع شدة المنافسة في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة، قد تمكن من تحقيق فوز هام وصعب على حساب ريال سوسييداد، مساء أمس السبت، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.