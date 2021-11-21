ثورة سوق الانتقالات في ريال مدريد.. رفاهية أم ضرورة قصوى!

ثورة شاملة في سوق الانتقالات، ربما يبدو هذا الهدف الرئيسي لنادي ريال مدريد الإسباني في الفترة القادمة.

جيل ريال مدريد التاريخي، الذي أحرق الأخضر واليابس في أوروبا خلال السنوات الماضية، شارفت مسيرته على النهاية.

ومع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رافاييل فاران والإسباني سيرخيو راموس، وتقدم لوكا مودريتش وكريم بنزيما وكاسيميرو وتوني كروس في العمر، فإن ريال مدريد مجبر على تغيير شامل في قائمته.

وأصبح ريال مدريد مجبرًا على تغيير كبير في قائمته، لتحسين الجودة من جهة، وتحسين معدل الأعمار من جهة أخرى.

معدل الأعمار في قائمة ريال مدريد يبلغ 27.3 عامًا، وهو يبدو طبيعيًا إلى حد كبير، لكن ذلك الأمر يخفي وراءه أزمة كبرى.

وضع كارثي رغم معدل الأعمار

تضم قائمة موسم 2021-2022 في ريال مدريد 27 لاعبًا، ويبلغ متوسط أعمار الفريق 27.3 عامًا، وهو يبدو طبيعيًا لمعظم الأندية الكبرى التي تمزج بين لاعبي الخبرة والشباب.

لكن ما ينذر بالكارثة حقًا، هو أن ثمانية لاعبين تخطوا 30 عامًا، وخمسة لاعبين في التاسعة والعشرين من أعمارهم، أي أن 13 لاعبًا دخلوا الفترة الأخيرة من مسيرتهم مع كرة القدم.

فيما تضم القائمة تسعة لاعبين فقط بين 19 و23 عامًا، لكن بالنظر إلى اللاعبين المستخدمين منهم، نجد إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي يلعبان على فترات متقطعة، فيما يلعب إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو بصورة منتظمة.

الوسط والهجوم.. الكارثة الكبرى

إدارة ريال مدريد تضع في حسبانها الوضع الحالي، خاصة في خط الهجوم الذي يعد الأعلى من حيث معدل الأعمار، والذي يصل إلى 26.89 عامًا.

كريم بنزيما المهاجم الأساسي في ريال مدريد هو الأكبر سنًا في هذا الخط، بعمر 33 عامًا، يليه جاريث بيل بعمر 32 عامًا، ثم لوكاس فاسكيز وإيدين هازارد 30 عامًا.

أي أن أربعة لاعبين من أصل تسعة محسوبين على الخط الأمامي تجاوزوا الثلاثين عامًا.

أما في خط الوسط، ثاني أقل الخطوط من حيث معدل الأعمار بمتوسط 26.63 عامًا، نجد أن لاعبين من الثلاثي الأساسي لوكا مودريتش وتوني كروس قد تخطيا الثلاثين عامًا، فيما يبلغ عمر كاسيميرو 29 عامًا.

ومع غياب إيسكو، 29 عامًا، عن المشاركة، فإن فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا يقومان بأدوار البدلاء في خط الوسط، ويبلغ عمرهما 23 و19 عامًا على التوالي.

أهداف منطقية في الهجوم

يحتاج ريال مدريد بطبيعة الحال إلى تحسين قائمته من حيث الجودة والعمر، تحديدًا في خطي الوسط والهجوم.

وأمام ريال مدريد هدف رئيسي في خط الهجوم، وهو التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

مبابي، 22 عامًا، يرى فيه ريال مدريد الوريث الشرعي لكريم بنزيما في خط الهجوم.

كما أن التفاهم بين مبابي وبنزيما، الذي يظهر جليًا مع منتخب فرنسا، سيجعل أعوام نجم ريال مدريد أكثر ازدهارًا في سنواته الأخيرة في الملاعب.

كما لا يستبعد ريال مدريد فكرة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

هالاند، 21 عامًا، مهاجم تقليدي يملك في جعبته قدرات استثنائية على إنهاء الهجمات، بالإضافة إلى قدرة مميزة على التعامل مع الكرة رغم طوله الفارع.

الوسط.. نحو تحسين العمق ومعدل الأعمار

أما في خط الوسط، فإن ريال مدريد يضع عددًا من الأهداف بأعمار تتراوح بين 23 و27 عامًا.

أبرز هدف على قائمة ريال مدريد هو البلجيكي يوري تيليمانس نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويبلغ تيليمانس من العمر 24 عامًا، وقد أعاد اكتشاف نفسه رفقة ليستر سيتي بعد فترة من التخبط رفقة موناكو.

كما يراقب ريال مدريد نجمًا آخر من ليستر سيتي، وهو النيجيري ويلفريد نديدي.

نديدي، 24 عامًا، يرى فيه ريال مدريد لاعبًا قادرًا على حمل الراية مع تقدم كاسيميرو في العمر، وعدم حصوله على راحة كافية، في ظل لعبه بشكل متواصل، سواء مع النادي الملكي أو منتخب البرازيل.

كما ارتبط ريال مدريد أيضًا في الأيام الأخيرة بالتعاقد مع فرانك كيسييه نجم ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الهدف الأزلي، الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبكل تأكيد فإنه من الصعب على ريال مدريد أن يضم جميع هؤلاء اللاعبين بشكل مباشر، لكن بطبيعة الحال فإن التعاقد مع ثلاثة أو أربعة لاعبين من بينهم، سيمنح القائمة عمقًا أفضل ويقلص معدل الأعمار بشكل ملحوظ، وربما يمنح المزيد من الحيوية لخط الوسط.

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