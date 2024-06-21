ثورة سعودية جديدة.. اتحاد الكرة يطبق "النظام الإنجليزي" ويشعل صراع الصعود لدوري روشن

صراع الصعود سيشهد تغييرًا جذريًا في الموسم الجديد..

أعلنت رابطة دوري يلو للدرجة الأولى، عن قرار جديد حول نظام المسابقة في الموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، استكمالًا لثورة التقدم التي تشهدها الكرة السعودية، والتي أصبحت حديث الأوساط العالمية.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات جديدة في نظام دوري المحترفين، أو (دوري روشن السعودي)، بدءًا من زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 18 فريقًا خلال الموسم المنقضي، ووصولًا إلى إمكانية تسجيل 10 محترفين أجانب في قوائم الأندية، بشرط قيد لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما بعد، فضلًا عن تقليص عدد اللاعبين في قوائم الأندية، من 30 إلى 25 لاعبًا.

القرار الجديد جاء من دوري يلو هذه المرة، فيما يتعلق بنظام الفرق الصاعدة لدوري المحترفين، والذي كان يعتمد على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة، علمًا بأن الموسم الماضي شهد تأهل فرق القادسية والعروبة والخلود إلى دوري روشن مباشرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت رابطة دوري يلو، عن مقترح تطبيق نظام (البلاي أوف) في الموسم الجديد، لتحديد الصاعدين لدوري المحترفين؛ حيث يتأهل المركزان الأول والثاني بشكل مباشر، فيما يقام ملحق لتحديد المتأهل الثالث بين المراكز من الثالث حتى السادس في الجدول النهائي للمسابقة.

ويلعب صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز السادس، بنظام خروج المغلوب على أرض صاحب المركز الثالث، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مع صاحب المركز الخامس بنظام خروج الملعب على أرض صاحب المركز الرابع.

ويلعب المتأهلان من المباراتين، في مباراة فاصلة على أرض صاحب المركز الأعلى من أجل تحديد الحاصل على بطاقة التأهل الثالثة للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

ويهدف النظام الجديد، الذي يتم تطبيقه في مسابقة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، إلى زيادة فرص الفرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفرق واستمرار المنافسة حتى آخر جولة، وزيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.