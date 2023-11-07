بعد ثورة النصر على "التحكيم الآسيوي" .. تعليق مفاجئ من "خبير" عن حكم مواجهة الدحيل

هل تعرض النصر لظلم تحكيمي في مواجهته أمام الدحيل؟

ثورة عارمة في السعودية ضد التحكيم الآسيوي عقب مواجهة النصر للدحيل القطري، مدعيين تعرض العالم لظلم تحكيمي في اللقاء الذي أداره الأوزبكي الجيز تاتاشيف.

العالمي حقق الفوز في المباراة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

هدف المباراة الأول تحديدًا شهد اعتراضات كبرى من البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق السعودي، بداعي ارتكاب مايكل أولونجا خطأ قبل تسجيل فيليب كوتينيو الهدف، لكن الحكم أكد صحة الهدف، بخلاف مطالب النصراويين الكثيرة باحتساب أكثر من ضربة جزاء لصالحهم.

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حول هذه الوقائع، أكد الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير"، أن الحكم الأوزبكي قدم مباراة "مثالية" للغاية، قائلًا: "نموذج للتحكيم المثالي في كرة القدم على ثلاثة أوجه؛ الشخصية، إعطاء قيمة للالتحامات وما يستحق منها احتساب خطأ ومنها ما هو دون ذلك، العقوبات الانضباطية التي لا تظهر إلا فيما تستحقه، إذ لم يغامر بأي إنذار".

القحطاني أكد كذلك أن هدف الدحيل الأول صحيح، واصفًا دفعة أولونجا لمدافع النصر محمد آل فتيل من الخلف، دفعة طبيعية، ولا ترتقي لاحتساب خطأ.

أما مطالب النصراويين باحتساب جزائية لهم في الدقيقة العاشرة بداعي لمسة يد، فأشار المستشار التحكيمي لبرنامج "دورينا غير" أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ مهاجم النصر، كان متسللًا قبل لمسة اليد.

بينما عن لمسة اليد الأخرى على لاعب الفريق القطري في الدقيقة 3+45 من عمر الشوط الأول، فأيد القحطاني قرار الحكم بعدم احتساب جزائية للعالمي، موضحًا أن يد اللاعب هي اليد الساندة ولم تقم بأي تدخل غير طبيعي في اللعبة.

وبشأن ضربة جزاء الدحيل التي جاء منها هدفه الثاني، جراء لمسة يد على مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب العالمي، فأوضح القحطاني أن يد اللاعب لم تكن الساندة أثناء سقوطه، إنما تعمد بها التصدي للكرة، ليدعم الحكم في هذه اللقطة أيضًا، وتكون كافة قراراته صحيحة.

يذكر أن الفوز صعد بالنصر لدور الـ16 من البطولة الآسيوية بعدما حقق العلامة الكاملة بـ12 نقطة من أربع مباريات، بينما يحل الدحيل أخيرًا في المجموعة بنقطة وحيدة.