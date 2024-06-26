"ثنائي الهلال الأسطوري أكبر دليل" .. عقبة تمنع احتراف سعود عبدالحميد في الدوري الإنجليزي

سعود عبدالحميد يلفت أنظار العالم منذ "مونديال قطر 2022"..

علق الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، على أنباء احتراف سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقارير صحفية كشفت عن تلقي سعود "24 سنة"، عرضًا في صيف العام الحالي؛ للاحتراف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم القادم.

وفي هذا السياق.. اعتبر الدويش في تصريحات لـ"ركلة حرة"، مساء اليوم الأربعاء، أن احتراف أي لاعب سعودي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر شبه مستحيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدويش قال: "لكي يحترف اللاعب في إنجلترا، لابد أن يحصل على (رخصة عمل)"؛ مؤكدًا على أنه عبر التاريخ، لم يستطع أي سعودي في الحصول على هذه "الرخصة".

واستشهد الإعلامي والقانوني الرياضي، بثنائي الهلال الأسطوري سامي الجابر وياسر القحطاني، اللذين خاضا تجربة مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي الإنجليزيين على التوالي، دون أن يلعبا أي مباراة رسمية؛ بسبب الفشل في الحصول على "رخصة العمل".

واختتم محمد الدويش تصريحاته؛ بالقول: "لذلك.. حتى يحصل اللاعب على (رخصة عمل)، ويكون هُناك بيان رسمي بذلك؛ فكل الأنباء المنتشرة عن تلقي أي سعودي، عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستظل تكهنات إعلامية ليس أكثر".