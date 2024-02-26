فيديو | ثنائية جديدة ضد ستيفن جيرارد .. الاتفاق يفشل في إحراج الهلال

تكرار لنتيجة الدور الأول بين الهلال والاتفاق!

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أسقط الهلال، الاتفاق في عقر داره، حيث استاد عبدالله الدبل، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، والتي أُطلق عليها "جولة التأسيس"، إذ احتفلت المملكة بذكرى تأسيسها في 22 من فبراير الجاري.

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الزعيم كاد أن يصل إلى مرمى النواخذة بالهدف الأول في الدقيقة 16، بعد تنفيذ ركلة حرة بعرضية لداخل منطقة الجزاء، تبعها أليكساندر ميتروفيتش بتسديدة، اصطدمت بالدفاع، لكنها وصلت لزميله خاليدو كوليبالي، الذي سددها في اتجاه المرمى إلا أن الحارس باولو فيكتور كان له بالمرصاد، قبل أن يشير حكم الراية إلى وجود حالة تسلل بالأساس.

رد كتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد جاء في الدقيقة 27، من هجمة مرتدة وصلت لموسى ديمبلي، الذي استغل تقدم دفاع الزعيم، لينطلق بالكرة من وسط الملعب حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد، لكن لحق به المدافع كوليبالي، وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في اللحظة الأخيرة.

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لكن صمود الاتفاق لم يبقى إلا 39 دقيقة فقط، إذ نجح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في إحراز الهدف الأول من رأسية بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية.

وأضاف سالم الدوسري في الدقيقة 5+45 الهدف الثاني للزعيم، بعدما استلم كرة في الجهة اليسرى، انطلق بها لداخل منطقة الـ18، قبل أن يسكنها شباك باولو فيكتور بنجاح.

وأهدر ديمبلي فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 8+45، بعدما تبع عرضية من ركلة ركنية برأسية غير دقيقة علت العارضة بكثير.

وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة، أبى القائم أن يستقبل الاتفاق الهدف الثالث من الهلال، وتصدى لتسديدة قوية من روبن نيفيش.

ومن جديد، أضاع الاتفاق فرصة تقليص الفارق، لكن هذه المرة من لاعبه جورجينيو فينالدوم، بعدما كان مواجهًا تمامًا للمرمى، ووصلت له عرضية أرضية من الجهة اليسرى، لكن الكرة مرت من أمامه بغرابة في الدقيقة 82.

وتألق الحارس فيكتور أمام انفراد البرازيلي ميشايل ديلجادو في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتتوقف النتيجة عند 2-0 لصالح الأزرق.

الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 59 ليواصل الانفراد بالصدارة، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر "الوصيف"، فيما تجمد رصيد النواخذة عند 28 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين كان قد انتهى أيضًا بفوز الهلال بثنائية نظيفة، سجلها مالكوم وسالم الدوسري.

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