ثنائي ريال مدريد يقترب من اللحاق بالسوبر الإسباني

الثنائي يدعم قائمة الملكي في السوبر الإسباني

يواصل خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد تدريباته استعداداً للعودة إلى الفريق والمشاركة عقب نهاية الإجازة الشتوية.

وتعرض اللاعب الكولومبي إلى إصابة، في فترة التوقف الدولي الأخيرة أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

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ويبدو أن اللاعب الكولومبي يعمل جاهداً على العودة لفريقه بقوة من جديد، إذ يواصل العمل بجهد في صالة الألعاب الرياضية في الوقت الذي حصل فيه الفريق على إجازة لقضاء أعياد الميلاد.

وكان رودريجيز قريباً من العودة للفريق في مباراة الفريق الأخيرة، امام أتليتك بلباو ولكن فضل زيدان مدرب الفريق إراحته كي يتعافى بشكل تام من الإصابة.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن خاميس سيكون أمامه فرصة للمشاركة أمام خيتافي يوم 4 يناير القادم في الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، يقترب البرازيلي مارسيلو من العودة للمشاركة مع ريال مدريد الفترة القادمة، وبنسبة كبيرة سيسافر مع الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض السوبر الإسباني.

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بينما سيكون من الصعب مشاركة لوكاس فاسكيز في الوقت الحالي بعد تعرضه لإصابة بكسر في قدمه اليسرى في نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب أمام خيتافي، قبل أن يتوجه للسعودية للمشاركة في السوبر الإسباني بحضور برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد