ثنائي دولي سعودي على أعتاب الاتحاد

شارك الشمراني مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا في الإمارات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن اقتراب إدارة النادي من حسم صفقة الظهير الأيسر الدولي حمدان الشمراني؛ لاعب فريق الفيصلي.

وشارك الشمراني مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا في الإمارات، وقدم مستوى رائع حينما تواجد كبديل للاعب ياسر الشهراني.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة العميد وضعت اللاعب ضمن خياراتها القوية للحصول على خدماته دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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وكان اللاعب قد خرج من النادي الأهلي مجاناً لينضم إلى نادي الفيصلي، ليُقدم بعدها مستوى فني أكثر من رائع.

هكذا علق لاعبي المنتخب السعودي والمدرب بيتزي على نتيجة مباراة السعودية واليابان في #كأس_آسيا2019، والتي شهدت خروج منتخبنا من البطولة.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/6ZPsA7MsCX — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 21, 2019

وفي الإطار نفسه، يستعد الاتحاد خلال الساعات المقبلة للإعلان عن صفقة انتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي من نادي الفيصلي بعقد يمتد لمدة أربعة أعوام لم تكشف عنه إدارة النادي إلا أن المصادر تشير إلى أنه يتجاوز 12 مليون ريال.

حمدان الشمراني ⏳

عبد العزيز البيشي 🔜

عبد الله آل سالم 👀



صفقات اقترب العميد من إتمامها.. 🐯 pic.twitter.com/B3mxiIwlM4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 22, 2019

يُذكر أن البيشي قد شارك هو الآخر مع "الأخضر"، الذي خرج أمس من كأس آسيا بعد خسارته من اليابان في دور الـ 16.