ثنائية سسكا تُعيد ذكرى دورتموند مع ريال مدريد

ثنائية صادمة هزت شباك ريال مدريد عن طريق سسكا موسكو، في الشوط الأول من مواجهتهما بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول جاء عن طريق فيدور تشالوف في الدقيقة 37، بينما جاء الثاني لجيورجي تشينيكوف بالدقيقة 43.

ويعتبر بذلك سسكا هو أفول فريق يسجل أكثر من هدفين في شباك ريال بدور المجموعات منذ 2012.

وكانت المرة السابقة على يد بوروسيا دورتموند الألماني في نفس المرحلة.

12 - Real Madrid have won none of their previous 12 #ChampionsLeague games in which they've been losing by 2+ goals at half-time (D2 L10). Errand. #RMASCKA — OptaJoe (@OptaJoe) December 12, 2018