ثلاثي روما المصاب يعود للتدريبات من جديد

قد يظهر بعضهم في مباراة الدوري الأوروبي يوم الخميس

عاد ثلاثي روما هنريك مخيتاريان وليوناردو ونيكولا كالينيتش سبينازولا إلى تدريبات فريقهم اليوم، بعد تعافيهم من الإصابات.

ويستعد روما لمواجهة اسطنبول باشاك شهير، مساء الخميس القادم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتعرض مخيتاريان إلى إصابة في سبتمبر الماضي، وتعرض كالينيتش إلى كسر في الساق أمام سامبدوريا منتصف أكتوبر الماضي.

وتعرض سبينازولا إلى إصابة عضلية مؤخراً أبعدته عن الملاعب، وخرج من تشكيلة منتخب بلاده.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن مخيتاريان وسبينازولا، قد يتواجدا مع الذئاب في مباراة الخميس.

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بينما يحتاج كالينيتش صاحب الـ 31 عاماً، إلى مزيد من التأهيل حتى يعود للمشاركة من جديد مع روما.

جدير بالذكر أن روما سيلعب أمام فيرونا، يوم الأحد القادم في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.