فيديو | ثلاثة أهداف عكسية .. الاتحاد السويدي يحقق في فضيحة بالدوري!

فضيحة في الدوري السويدي...

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى في السويد، فضيحة مدوية دفعت الاتحاد السويدي، إلى التدخل وفتح تحقيقًا حول وجود شبهة تلاعب في النتائج.

وكان فريق إسكلستونا، قد تمكن من التغلب على نظيره ستوك ساند، بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة شهدت ثلاثة أهداف عكسية، منها هدفًا أثار الجدل بشكل كبير.

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ومن جانبه أكد يوهان كلايسون، مسؤول لجنة النزاهة في الاتحاد السويدي لكرة القدم، أن الاتحاد يحارب بقوة الفساد والتلاعب في النتائج، وبالفعل فتح تحقيقًا في ثلاث مباريات مرتبطة بالتلاعب.

ويسعى الاتحاد السويدي لكرة القدم، لمحاربة الفساد في مباريات الدوري، إذ أكد كلايسون، أن عدد التحقيقات هذا العام، تحسن بشكل ملحوظ عن العام الماضي، الذي وصل فيه عدد المباريات المشبوهة إلى تسع مواجهات.

جدير بالذكر أن فوز إسكلستونا، في مباراته الأخيرة جعله يقترب خطوة جديدة من عدم الهبوط، إذ وصل إلى النقطة 30 في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري.