"ثعبان" إنتر يتسبب في أزمة مع الاتحاد الأوروبي

مخالف للوائح والقوانين

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمطالبة نادي إنتر الإيطالي، بإزالة الثعبان الموجود على قميصه خلال مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

القميص الثاني لإنتر باللون الأبيض، يتميز بوجود ثعبان يلتف حوله، كأحد الرموز المعروفة والتاريخية للعملاق الإيطالي.

ومع ذلك لم يتواجد هذا الثعبان، في نسخة القميص الذي ارتداه إنتر أمام شاختار، في المرحلة الثانية لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء هذا القرار بسبب تعارض قميص إنتر الاحتياطي مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تخص أزياء الفرق.

وتنص اللائحة على أن يكون نمط القميص غير مصور، ولا يحتوي على أي صور أو رسوم توضيحية أو أي رموز أخرى.

ليس هذا هو التغيير الوحيد ، حيث أن الراعي الرسمي للنادي المتواجد في المقدمة لا يقرأ الآن سوى "$ INTER Fan Token" من دون النص الإضافي "By Socios.com".

ويأتي ذلك بسبب اللائحة التي لا تسمح بنمط يشارك في تحديد أي شخص للشركة المصنعة أو الراعي صاحب الصلة بالقميص.

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يذكر أن إنتر اكتفى بالتعادل مع شاختار، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني و5 نقاط عن شريف تيراسبول المتصدر.